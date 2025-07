El cine París de Solsona, tancat per la pandèmia, reobrirà el dissabte 26 d’abril

L’Associació Amigues i Amics del Cine París de Solsona reobrirà de nou la sala el pròxim 26 d’abril. Ho farà amb la projecció del clàssic Casablanca. El diumenge es podrà veure la pel·lícula Wolfgang. A partir del primer cap de setmana està previst recuperar una programació estable, tal com tenia abans del tancament, tant comercial com independent i cine en català, infantil i juvenil.

El cine estarà obert cada setmana, amb projeccions els dissabtes i diumenges a les 17.00 i els dilluns a les 9.30. Així mateix, durant la diada de Sant Jordi, l’associació posarà una parada al passeig, en la qual els interessats es podran associar a l’entitat per participar en la gestió de l’equipament, comprar marxandatge dissenyat especialment per a l’ocasió i recollir els carnets de socis.

L’Associació d’Amigues i Amics del Cine París de Solsona va iniciar una campanya per captar socis i voluntaris per gestionar l’equipament i ja compta amb 200 persones associades i un centenar de voluntaris, que seran els que hauran de projectar les pel·lícules, vendre les entrades, ocupar-se del control d’accés a la sala i atendre el bar, que s’obrirà una hora abans i després de les sessions.

El finançament de la sala es basarà en aportacions dels socis, els ingressos de la taquilla i el bar. L’aportació de l’ajuntament que serà de 15.000 euros, la meitat del cost del lloguer anual de l’espai. Per col·laborar amb el projecte del cine s’ha establert una quota de 20 euros anuals per als mecenes i de 50 euros anuals per als socis, que tindran descomptes a les entrades de programació regular. Amb 9.000 espectadors anuals, l’entitat calcula que podria abonar els 7.500 euros i les despeses de funcionament.

Les instal·lacions del Cinema París, obert el 1964 i propietat de la família Codina, tenen 489 localitats a la platea i 270 al galliner i estan equipades amb tecnologia digital. L’objectiu és que el cine recuperi la força que l’havia mantingut obert durant 56 anys, encara que finalment va tancar per la pandèmia. Des d’aleshores, els veïns de Solsona i comarca havien d’anar al cine a les sales de Manresa, les més properes.

Està previst que l’equipament s’incorpori a la xarxa de distribució del Circuit Urgellenc per poder oferir una cartellera d’estrenes, encara que també organitzaran cicles de cine en català i independent.