Obres a la xarxa d’aigua per donar més cabal
Estació de bombatge entre el dipòsit del Rajolí i el Miracle i es reforçarà el subministrament en pobles. Inversió de 210.900 €
La Mancomunitat d’Aigües del Solsonès ha impulsat la millora d’un tram de la seua xarxa de proveïment en alta per garantir el subministrament d’aigua més eficient i adaptat a les creixents demandes dels municipis de Llobera, Riner i Pinós. Les obres se centren en la línia que connecta el dipòsit del Rajolí amb el dipòsit del nucli del Miracle, ubicats al terme municipal de Llobera, així com la xarxa que proveeix els nuclis de Su i Matamargó, als municipis de Riner i Pinós, respectivament.
Una de les actuacions principals serà la instal·lació d’una estació de bombatge a la línia del Rajolí al Miracle. Una mesura necessària a causa de la insuficiència de cabal que presenta actualment la canalització, incapaç de satisfer la demanda creixent d’aigua al dipòsit del Miracle, i que evitarà les pèrdues d’aigua a la xarxa.
El projecte preveu la construcció en un punt mitjà del traçat de l’estació per impulsar l’aigua. Paral·lelament, s’intervindrà a la xarxa de distribució que proveeix els pobles de Su i Matamargó. Per solucionar el problema de subministrament en aquestes localitats, s’instal·larà una nova canalització que partirà des d’una segona conducció des del dipòsit de Sant Diumenge, connectant-se amb la derivació cap als nuclis afectats.
Amb aquestes millores, la Mancomunitat busca assegurar la continuïtat i qualitat del servei d’aigua potable a tots els pobles.
Els treballs han estat licitats i contemplen una inversió de 210.900 euros. A finals de l’any passat, la Mancomunitat va licitar les obres de connexió d’emergència entre la captació del riu Cardener i les potabilitzadores de Llera i Torregassa, als termes municipals d’Olius i Lladurs.