Troben un boletaire perdut a Odèn i en busquen una altra al Gironès
Els bombers han anunciat que han trobat al boletaire per la zona del Coll de Jou
Els Bombers han anunciat a través de X (antigament conegut com a Twitter) que aquesta tarda han hagut de desplegar un dispositiu de recerca per trobar un boletaire perdut a Odèn, al Solsonès. L'home, de 33 anys, no ha tornat amb el grup després de separar-se mentre buscaven bolets i aquests han trucat als bombers a les 14:35h del migdia per denunciar la seva desaparició.
Després de rebre l'avís, els Bombers han desplegat 4 dotacions per buscar-lo. L'han trobat sa i estalvi a la zona del Coll de Jou, a prop del lloc on havia desaparegut.
Per altra banda, els Bombers segueixen a la recerca d'una dona que s'ha perdut buscant bolets a la zona dels Àngels, a prop de Girona. La dona havia sortit amb el seu home, però durant la jornada s'hauria perdut. A hores d'ara, els bombers treballen amb 14 dotacions i, entre elles, un equip de drons de la unitat MAER.