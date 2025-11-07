Tres detinguts per robar productes valorats en 4.200 euros a Solsona i Berga
Els arrestats acumulen 179 antecedents policials i haurien sostret productes d'alimentació d'alta gamma en diferents supermercats
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones reincidents acusades de sostreure productes valorats en 4.200 euros de diversos supermercats de Solsona i Berga. Es tracta de dos homes i una dona, de 54, 43 i 39 anys respectivament, que sumen un total de 179 antecedents policials i que han estat arrestats com a presumptes autors de tres delictes de furt, un d'ells en grau de temptativa.
Els fets van tenir lloc el dimarts 5 de novembre, quan la policia va rebre l'avís d'intent de furt en un supermercat de Solsona. Segons fonts policials, un home i una dona van entrar a l'establiment mentre una tercera persona els esperava a l'exterior en un vehicle. L'estratègia consistia en què la dona realitzés una petita compra a l'única caixa oberta mentre l'home intentava passar per una caixa tancada amb un carro ple de productes valorats en més de 700 euros. El pla es va frustrar quan el carro va quedar travat, alertant una treballadora i provocant la fugida dels sospitosos.
Gràcies a la ràpida coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Solsona, els tres sospitosos van ser localitzats poc després en un vehicle que coincidia amb la descripció facilitada pels testimonis. Durant l'escorcoll del cotxe, els agents van descobrir una gran quantitat de productes d'alimentació d'alta gamma que, segons les investigacions posteriors, havien estat sostrets aquell mateix dia de dos supermercats de Berga.
Un botí valorat en 4.200 euros
El valor total dels articles recuperats —sumant els de Solsona i Berga— ascendeix a uns 4.200 euros. Aquest tipus de furts coordinats en diferents establiments comercials s'ha convertit en una pràctica habitual entre grups organitzats que seleccionen productes d'alt valor per a la seva posterior revenda en mercats paral·lels.
Els tres detinguts, tots ells amb nombrosos antecedents per fets de característiques similars, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona el dimecres 6 de novembre. La investigació continua oberta per determinar si els arrestats podrien estar vinculats a altres furts a establiments comercials de la zona.