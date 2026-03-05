La Fundació Campus Solsona presenta un alberg-residència per generar oportunitats formatives i professionals a la comarca
El projecte Casa del Talent pretén ampliar l'oferta formativa i atreure talent a la comarca i així mantenir l'activitat professional i combatre la despoblació jove
La Fundació Campus Solsona -formada per professionals dels àmbits educatiu i empresarial- ha presentat aquest dijous un projecte per generar oportunitats a la comarca a través de la formació professional. L'objectiu és ordenar i ampliar l'oferta formativa, atraure talent jove i reforçar el teixit econòmic i social del territori.
La iniciativa busca donar solució al problema de l'envelliment de població, la despoblació jove per continuar els estudis postobligatoris i la necessitat de continuar impulsant els comerços locals amb professionals. Amb aquest projecte és tornar oferta i competència laboral.
Una de les idees principals del projecte és la Casa del Talent, un alberg obert a la comunitat que dona resposta al problema del preu de l'habitatge a Solsona. L'alberg disposarà de cinquanta places per a estudiants i professionals en estada temporal a habitacions compartides i individuals. S'ubicarà a l'antiga residència d'estudiants de l'escola Arrels que fa més de trenta anys que està tancada.
El projecte té un pressupost de 600.000 euros. La Fundació vol finançar-lo a través d'un model mix, que mescla bons d'inversió d'empreses o persones interessades i donacions solidàries; conjuntament d'ajudes públiques i de finançament de la banca ètica. La idea és que el nou allotjament pugui obrir portes durant el 2027.