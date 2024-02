La Fundació Canals d'Urgell estrena una ruta a Agramunt

La Fundació Canals d’Urgell va estrenar ahir una nova ruta per la xarxa de canals d’aquest reg a Agramunt amb motiu de la presentació del llibre Urgell. La febre d’aigua, de Vicenç Villatoro (vegeu la pàgina 49). La novel·la, que relata l’epopeia humana que va representar a mitjans del segle XIX la construcció del Canal d’Urgell, va ser el fil conductor de la visita guiada. En la ruta va participar un nombrós grup de persones, encapçalades per l’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernandez; el diputat Òscar Martínez, i la directora de la Fundació Canals d’Urgell, Maribel Pedrol, que va exercir de guia amb Ramon Bernaus. Els participants van partir de la plaça Fondandana cap a la captació del Tossal, amb parada a Cal Ermità, la primera casa de comportes, i l’ermita de Sant Isidre. La visita a la tomba de l’arquitecte del canal Domènec Cardenal al cementiri d’Agramunt va ser un altre dels punts de l’itinerari, així com els safarejos de la localitat, la casilla del Villuendas i el Pont de Ferro, com es coneix popularment l’aqüeducte que transporta l’aigua del canal en aquesta localitat. El setembre del 2022 la Fundació va estrenar la primera visita guiada a la presa del Tossal de Ponts, que es va consolidar el 2023 amb 14 visites i que ara s’alternarà amb la d’Agramunt.