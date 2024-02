Escoles de la ciutat celebren el Dia Internacional de la Llengua Materna

Diferents escoles de Tàrrega van celebrar dijous passat el Dia Internacional de la Llengua Materna, com van anunciar a les xarxes socials. El col·legi Vedruna, per exemple, va dissenyar cartells amb la mateixa paraula (hola, per exemple) en diferents idiomes. En el cas de l’institut Manuel de Pedrolo van idear l’Alfabet de la diversitat lingüística amb les 24 llengües maternes diferents que estan representades en aquest centre educatiu.