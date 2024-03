Devoció a sant Pere Claver

Verdú està d’aniversari. Al maig es compleix el centenari de l’arribada de la relíquia de sant Pere Claver (una costella), devoció que s’ha mantingut intacta al llarg dels anys entre els veïns i gràcies a la qual aquest poble de l’Urgell rep cada any la visita d’almenys mig miler de pelegrins del Camí Ignasià. La relíquia es conserva a la seua casa natal, on es va crear un santuari alhora que es va habilitar un refugi de pelegrins.

Verdú s’ha convertit en un dels punts més significatius del tram català del Camí Ignasià, especialment per als jesuïtes de Catalunya, ja que és el poble natal del seu patró, sant Pere Claver, missioner i defensor dels esclaus negres a l’Amèrica dels segles XVII i XVIII. La responsable de l’Oficina de Turisme de Verdú, Àngels Cuscullola, destaca la “devoció” que existeix per sant Pere Claver, “curiosament entre moltes persones joves de totes les parts del món, especialment estrangers, de països com els Estats Units, Alemanya, França, Mèxic, Àsia en general.. per no oblidar els de Colòmbia, d’on és patró”. També hi ha grups de catalans que comencen el Camí Ignasià a Verdú perquè des d’allà fins a Manresa es complementen els 100 últims quilòmetres i en cas de fer-los a peu, a l’arribar a Manresa, els pelegrins reben una credencial mentre que si els fan en bici, necessiten completar 200 quilòmetres.

Agnès Huguet, responsable del refugi, explica que els mesos més forts són “els de la primavera i la tardor” tot i que assegura que “per a l’estiu ja tinc el refugi complet alguns dies de grups grans que aprofiten les vacances, alguns dels quals són repetidors”. Malgrat tenir obert el refugi amb més de trenta places des de fa més d’una dècada (es va inaugurar el 2013), Cuscullola afirma que “arran de la celebració de l’Any Jubilar el 2022, el cinquè centenari del pelegrinatge que va portar Ignasi de Loiola des de la seua casa natal fins a Manresa, camí de Jerusalem, instaurant el Camí Ignasià, hem notat un increment substancial de pelegrins”.El que més interessa als pelegrins que passen per Verdú és la relíquia del sant exposada en un reliquiari d’estil neogòtic i modernista, que està situat en una sala on s’exposa una part del sostre que es conserva de l’habitació on va nàixer sant Pere Claver, així com un cap de biga.