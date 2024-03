Adjudiquen per 3 milions d'euros les obres de millora de la travessia de Vilagrassa

detail.info.publicated ACN

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per tres milions d'euros la reordenació dels accessos de la carretera N-2 i les obres de millora dels encreuaments a la travessia de Vilagrassa, entre els quilòmetres 503 i 504.

Recreació infogràfica de l'actuació prevista pel Ministeri de Transports a la travessia de Vilagrassa.Ministeri de Transports

El projecte pretén integrar la via a l'entorn urbà i reforçar la seguretat vial. En aquest sentit, se substituirà la intersecció actual al quilòmetre 504 per una rotonda i es preveu la construcció d'una segona rotonda al límit del terme municipal de Tàrrega. Els treballs inclouen la millora de la il·luminació, l'habilitació de voreres i l'execució d'una rotonda més petita per reordenar els accessos des de nucli urbà cap a la xarxa de camins rurals del marge dret de la via.

Les obres es finançaran amb fons europeus del programa d'humanització de travessies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que preveu invertir 105 milions d'euros per potenciar un entorn urbà més sostenible, inclusiu i accessible.

Un cop acabades les obres, el tram de la via se cedirà a l'Ajuntament de Vilagrassa.