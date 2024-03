L'INCAVI implementa a Verdú un sistema de reg en vinya per estalviar un 30% d'aigua i mantenir la producció i qualitat

detail.info.publicated ACN

L'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), juntament amb l'Oficina del Regant del Departament d'Acció Climàtica, ha implementat en unes finques de vinya al terme municipal de Verdú (Urgell) un sistema de reg que ha permès reduir entre un 30% i 40% l'aigua que faria servir normalment un viticultor per regar les plantes. A més, els nivells de producció i de qualitat del vi s'han mantingut dins els criteris de la DO Costers del Segre, ha afirmat Xoán Elorduy, cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'INCAVI. L'estratègia de reg, que s'ha desenvolupat en els darrers sis anys i ja la coneixen més de 150 viticultors del territori, s'articula amb sensors metereològics i d'humitat del terra per precisar quan és necessari regar.

El projecte vol ser referent a l'hora de gestionar un reg de suport de la vinya que permeti garantir la viabilitat del sector tot i la sequera. El sistema, que funciona per reg de degoteig, es va començar a desenvolupar el 2018 en unes finques de vinya de la DO Costers del Segre a la Vall del Corb, al terme municipal de Verdú (Urgell). L'estudi de l'INCAVI ha determinat que la metodologia de reg implementada permet estalviar "entre un 30 i un 40% d'aigua, les vinyes donen una quantitat suficient de raïm i els vins són d'una qualitat perfectament assumible per la DO Costers del Segre", ha explicat Elorduy.

Aquesta optimització del reg s'articula a través d'una xarxa de sensors meteorològics i d'humitat del terra que permeten precisar la dosi i el moment per regar les plantes. Així, el volum mitjà de reg aplicat en els darrers sis anys en la vinya de referència ha estat de 1180 m³, amb un màxim de 1370 m³ i un mínim de 930 m³, en funció de les condicions de cada any. Aquests volums es consideren com a reg de suport, que serveix per compensar les necessitats hídriques que té un cultiu i que no s'estan satisfent per l'aigua de pluja per tal de sobreviure i donar una producció rendible i de qualitat.

"A diferència d'un viticultor que sol regar un cop al dia, nosaltres hem aplicat menys volum d'aigua gràcies als sensors que ens permeten conèixer la humitat del terra", ha indicat Elorduy.

A través de les dades obtingudes, l'INCAVI ha recomanat la dosi i moment de reg als viticultors de la Vall del Corb perquè puguin conèixer aquesta informació i aplicar-la si ho consideren necessari en la gestió del seu reg. En concret, el sistema ja s'ha donat a conèixer a més de 150 viticultors de la zona.

De fet, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l'Oficina del Regant, ha organitzat aquest dimarts una jornada de camp on s'ha aplicat l'estratègia de reg de l'INCAVI per compartir l'experiència, analitzar i valorar els resultats assolits amb els viticultors.

Un dels viticultors de la zona, Flavià Serret, ha valorat positivament les recomanacions de reg facilitades per l'INCAVI. "Són interessants. Disposar de l'estudi climàtic que fan ells és important perquè nosaltres puguem dosificar l'aigua per regar", ha dit.