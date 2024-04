L'Urgell atansa diverses cultures i realitats de joves migrants

El consell de l’Urgell va estrenar la setmana passada el projecte Joves del món a l’Urgell per atansar diferents cultures a la ciutadania. En aquest sentit, el projecte consisteix en 12 vídeos en els quals 12 joves que han migrat dels seus països i actualment resideixen a la comarca de l’Urgell expliquen les seues vivències personals.

Sega, un noi de 23 anys procedent de Mali, és el protagonista del primer vídeo en el qual explica que a Mali no va poder estudiar i no trobava feina, per la qual cosa fa sis anys va decidir venir, va estudiar aquí i treballa de mecànic. També destaca que vol seguir aquí perquè té molts amics amb qui li agrada jugar a futbol i prendre cafè.