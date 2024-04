Xercavins recuperarà l'antiga fira d'animals

L’Associació Cultural Xercavins de Verdú treballa per recuperar l’any que ve la seua tradicional fira d’animals, que va arribar a ser un dels certàmens més importants de Catalunya, amb compradors i venedors de tot Espanya fins a l’arribada de la maquinària agrícola, amb la qual va acabar desapareixent. Guillem Boleda, Ricard Gilabert, Magí Martínez i Francesc Alavedra, de la comissió de Xercavins, van destacar que “el 2028 farà 650 anys que Pere III el Cerimoniós va concedir a Verdú el dret a celebrar una fira que es va mantenir durant gairebé 600 anys” i “ara volem recuperar-la, la primera edició de la qual se celebrarà el dissabte 26 d’abril del 2025”. Van explicar que “serà una fira de productes artesans i alimentaris de proximitat i hi haurà una trobada de bestiari popular [mulasses] recordant l’antiga fira d’animals”. En aquest sentit, en el transcurs d’aquesta primera edició està previst presentar la Mulassa de Verdú que encapçalarà la trobada de mulasses de tot Catalunya. Per a la seua construcció, s’impulsarà una campanya de finançament col·lectiu.

Tot això amb la vista posada en el fet que l’any 2028 Verdú pugui comptar amb un certamen totalment consolidat coincidint amb el 650 aniversari de la celebració de la seua primera fira. Durant aquests anys també preveuen publicar un llibre explicant la història i l’evolució del certamen i impartir xarrades i col·loquis, entre altres propostes.Així mateix, l’any que ve Xercavins complirà el 25è aniversari i l’entitat preveu organitzar diferents actes per commemorar aquest primer quart de segle de vida.La presentació va tenir lloc al castell dissabte on també es van organitzar tallers vinculats a Sant Jordi.