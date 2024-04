Oques Grasses, cap de cartell del festival de música Paupaterres

La popular banda d’Osona Oques Grasses encapçala el cartell del festival Paupaterres 2024, que se celebrarà a Tàrrega del 17 al 20 de juliol. Serà l’únic concert de la formació que lidera Josep Montero a les Terres de Lleida. Així, el grup farà parada a la capital de l’Urgell per presentar el seu últim treball discogràfic, Fruit del deliri (Halley Records).Serà la tercera vegada que Oques Grasses actua al Paupaterres. Ja hi van tocar el 2013 –en una clara aposta de descobriment de l’associació organitzadora del festival de Tàrrega– i el 2019, quan Fans del sol va captivar el públic.

Aquest 2024 el septet arriba amb un àlbum que han definit com el més personal i menys complaent de la seua trajectòria. Dinou són les bandes confirmades –de moment– per a la 26 edició del Paupaterres, que comptarà amb concerts i activitats diverses al llarg de quatre dies de festival, organitzat per l’Associació Cultural Paupaterres en col·laboració amb l’ajuntament de Tàrrega. Les entrades ja estan a la venda amb preus promocionals, mantenint així l’objectiu de fer la cultura assequible. Com sempre, el Paupaterres manté l’aposta ferma pel talent de Ponent. Així, Alidé Sans, Bru, La Follia, Utopia, Abril, Olga Zoet, DJ Bacardit, Band Tokades, Capi i DJ Sega, noms que són el reflex de la bona salut de la música a Ponent, conformen el cinquanta per cent d’un cartell que aposta també per les bandes femenines amb la presència de fins a deu grups formats per dones, una cosa poc habitual en les programacions de la majoria de festivals. A més, el Paupaterres continua apostant per la fusió d’estils i tendències, unint en un mateix cartell les noves bandes de músics amb les més consolidades i grups de moda amb artistes de la talla de Quico Pi de la Serra. A part d’Oques Grasses, a l’escenari del festival presentaran disc Els Amics de les Arts, Alidé Sans, Figa Flawas, Olga Zoet i La Cosina.