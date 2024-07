Conveni per construir 48 pisos socials a Tàrrega

La consellera de Territori, Ester Capella, i l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, han signat aquesta tarda el conveni de col·laboració per a la construcció de 48 pisos de lloguer assequible a la ciutat.

Capella ha destacat que "les polítiques socials són una de les prioritats del Govern" i entre aquestes ha fet referència a la importància de "garantir l'accés a l'habitage" mentre que l'alcaldessa ha afirmat que "avui és un dia important per Tàrrega" i ha recordat que el municipi està declarat com a zona de mercat residencial tensionat.

El projecte preveu aixecar els 48 pisos en dues parcel·les de la Via Lacetània de 460 m2 i de 807 m2, respectivament. Incasòl hi invertirà 6,5 milions entre el 2025 i el 2029. La Societat Urbanística Municipal de Tàrrega (SUMTA), propietària dels terrenys, els cedirà durant 75 anys a Incasòl. Cal destacar que un 25% dels habitatges es reservaran a joves menors de 35 anys per fomentar l'emancipació i un 10% per a emergències.