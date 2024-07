Tàrrega estrena el primer bus urbà 100% elèctric de Lleida

detail.info.publicated Laia Pedrós Periodista detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La ciutat de Tàrrega compta amb el primer bus urbà de la demarcació de Lleida que és 100% elèctric el qual entrarà en servei dilluns vinent dia 29 de juliol substituirà l’actual vehicle. El servei, que compta amb 30 parades i registra 20.000 usuaris l’any, experimenta així un avenç important en sostenibilitat mediambiental.

L’alcaldessa, Alba Pijuan, ha destacat “el compromís de l’Ajuntament amb la sostenibilitat i el foment del transport públic, però alhora amb l’accessibilitat pensant en un vehicle que tingui en compte les persones amb problemes de mobilitat i les que porten carrets amb nadons, així com les invidents i amb deficiència auditiva”.

Per la seva part, el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori de la Generalitat, Marc Sanglas, ha assenyalat que “treballem per afavorir el dret a la mobilitat descarbonitzada i aquesta és una aposta nostra i de l’Ajuntament de Tàrrega, i des del Govern hi dediquem més recursos cada dia”.

D’altra banda, Valeriano Díaz Revilla, director de l’empresa ALSA – Zona Mediterrània, ha assegurat que “el nostre objectiu per la descarbonització és clar incorporant vehicles d‘última generació també en serves i urbans i interurbans, que assoleixin l’eficiència ambiental, seguretat i major confort per als viatgers”. ALSA també informa que amb l’ús de vehicles elèctrics en lloc de dièsel s’aconsegueix cada mes un estalvi de 3.800 litres de dièsel, que comporten evitar emissions de 5.700 quilos de CO2.

Característiques del nou bus urbà

El bus és un model MAN Lion’s City E10, que fa 10 metres de llargada i té una capacitat per 27 persones assentades i 50 persones dempeus. Quant a l’accessibilitat, el vehicle consta d’una rampa doble i a la seva porta central s’instal·len dos espais per a cadira de rodes i carret de nadó, així com quatre seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda. Tanmateix, té un sistema de guiat òptico-acústic a l’interior del vehicle per a persones invidents o amb deficiència auditiva.

El vehicle, que té una autonomia d’uns 300 quilòmetres, es recarregarà diàriament a les instal·lacions de l’empresa Motor Tàrrega, mitjançant un acord entre ALSA i aquesta empresa targarina. La tecnologia emprada, que és la més avançada en bateries d’ions de liti, permeten la seva càrrega completa en menys de tres hores.

Conveni entre Ajuntament, Generalitat i ALSA

El maig de 2023 van signar un conveni entre el Departament de Territori de la Generalitat, l’empresa ALSA -concessionària de la gestió de l’autobús urbà des de l’agost de 2013- i l’Ajuntament de Tàrrega, per al servei habitual del bus urbà de la ciutat i altres millores, amb un import de 110.249,36 euros.

El conveni inclou millores que ja s’han executat aquest gener, com la inversió amb la instal·lació de tres marquesines amb banc (10.865.70 euros), els treballs d’arranjament i pintura de tots els tòtems informatius i bancs de les parades i també una nova vinilació amb els horaris de cada una de les parades (7.219,26 euros).

24 anys de la posada en marxa del bus urbà de Tàrrega

El 21 d’agost de 2000 es va inaugurar un primer bus urbà de Tàrrega, primer servei experimental, que acabaria de prendre forma l’abril del 2003, amb un acord entre l’Ajuntament i l’empresa de transports de viatgers Alsina Graells, que va construir expressament un autobús per a la ciutat. A més del bus urbà, també hi ha un servei específic d’autobús per als pobles agregats de Tàrrega.