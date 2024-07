Ball de les Forques a Nalec i collita acabada

El Ball de les Forques de Nalec ja va ser recollit per Joan Amades en el Costumari Català del 1953. - LAIA PEDRÓS

Com ja és tradició, en el marc de la festa major de Nalec, dedicada a Sant Jaume, ahir al migdia va tenir lloc la representació del Ball de les Forques, que es va recuperar fa més d’una dècada i que té el futur assegurat. En aquesta ocasió, els primers a escenificar-lo van ser un grup de tretze nens, al qual va seguir un grup de deu joves i adults. Va ser la tercera edició des que els responsables de recuperar aquesta la festa es van retirar per donar pas a noves generacions.

Davant de l’església i al ritme del Ball de Sant Ferriol, primer els nens i després els joves, disposats en cercles i dotats de forques –construïdes per un veí de la localitat a partir de branques d’om– i barrets, així com samarretes de Nalec o camises de quadres, van representar diferents passos i figures imitant tot el procés de separació del gra de la palla.

I és que, tradicionalment, aquesta dansa servia per celebrar que els agricultors ja havien acabat la campanya o per reclamar l’arribada del vent (a la Vall del Corb, la típica marinada) si el temps no acompanyava.

El Ball de les Forques era molt tradicional en aquesta zona. Val a destacar que Joan Amades el va recollir al Costumari Català de l’any 1953. Aquest era un dels actes de la festa major de Nalec, que es va celebrar entre dijous i ahir amb una quinzena d’actes per a totes les edats com gegants, ball, sopar popular o una missa.