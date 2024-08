Segona ampliació de la llar d'infants d'Agramunt

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Agramunt ha finalitzat recentment les obres d’ampliació de la llar d’infants municipal L’Era, la segona que es porta a terme des de la seua estrena el curs escolar 2019/2020 a fi d’ampliar les places i atendre la demanda existent.

Els treballs permetran que l’equipament pugui oferir 103 places, 21 més que el passat curs, quan eren 82, distribuïdes en vuit línies (fins ara eren sis), variant segons la matrícula. El proper 6 de setembre a la tarda organitzaran unes portes obertes. La llar d’infants L’Era és l’única que hi ha ara a Agramunt després del tancament de la llar del col·legi Mare de Déu del Socós. Aquest fet al costat de la gratuïtat en l’etapa educativa I2 i els nous estils de les famílies que tenen una major necessitat de conciliar la vida laboral i familiar, han contribuït a una demanda creixent del servei a pesar que la natalitat no para de disminuir a la població. Des del consistori van explicar que “tot aquest temps hem mantingut reunions periòdiques amb les famílies afectades” i van afegir que “la decisió d’ampliar les places s’ha pres en resposta a les necessitats expressades per la comunitat”.