Llum verda a la millora de la carretera del Vilet

La Diputació ha donat llum verda al projecte per condicionar la carretera LV-2017 des de l’L-201 fins al Vilet, amb un pressupost de més d’un milió d’euros. Es tracta d’un tram de 900 metres entre Sant Martí de Maldà i el Vilet que s’ha aprovat de forma definitiva després de resoldre al·legacions.

El projecte es va presentar de forma inicial al març i va rebre vuit al·legacions, de les quals se’n van estimar parcialment tres. Una qüestionava el gir del tram final de la nova carretera, que desembocaria prop d’una façana i podria suposar perill per als vianants. Això es resoldrà incorporant elements de senyalització i abalisament. Una altra al·legació va considerar illegible un fragment del projecte (apèndix 1 de l’annex 8) i la Diputació el corregirà amb una tipografia més llegible. La tercera al·legació criticava l’afecció a la zona urbanitzable a l’entrada del poble, on hi ha ametllers i un espai per a vianants. S’expropiarà una franja de sòl per habilitar una àrea per als vianants similar a l’actual.La resta d’al·legacions es van desestimar. Algunes consideraven el projecte desproporcionat, trobaven a faltar un estudi de mobilitat o qüestionaven que ampliar la via fins als 6 metres d’ample no preservaria elements del paisatge.