Companys i Catalunya

L’Espai Lluís Companys del Tarròs va ser inaugurat el 2014 gràcies a la insistència de l’aleshores alcalde de Tornabous, Amadeu Ros. Fa quatre anys diferents institucions –amb l’actual alcalde, David Vilaró, al capdavant– (diputació de Lleida, Generalitat, consell de l’Urgell i ajuntament de Tornabous) es van implicar per donar-li un impuls i des d’aleshores obre de forma permanent. García explica que “aquest conveni va permetre desenvolupar un pla estratègic centrat en dos àmbits: un projecte educatiu i un programa d’activitats”. Actualment, el projecte educatiu s’ofereix a estudiants de quart d’ESO i de segon de Batxillerat a través del programa de Suport a l’Educació i es treballa per adaptar el material didàctic a altres cursos, mentre que el programa d’activitats té com a objectiu programar una proposta al mes. Segons García, “hem tingut teatre, concerts, xarrades, tallers.. en totes les activitats busquem ampliar la biografia i el context històric de Companys, de manera que tractem la Guerra Civil, el franquisme, la II República...”.

L’any passat l’Espai Companys del Tarròs va rebre més de 1.200 visitants. Les persones que visiten l’exposició permanent procedeixen de diferents punts de Catalunya fora de les comarques de Lleida, mentre que els assistents a les activitats són habitants de l’Urgell i comarques veïnes. També aposten per atansar l’espai a col·lectius diferents amb activitats específiques com un taller dirigit a la gent gran perquè expliquin la seua experiència amb la repressió franquista, tallers familiars o visites adaptades a persones amb discapacitat. Així mateix, aquest 2024 la ruta El Tarròs. Més enllà de Companys ha estat seleccionada per l’Agència Catalana de Turisme com a experiència del Grand Tour de Catalunya. Es tracta d’una caminada pel poble Companys en la qual es parla de la vida quotidiana de l’època.

Un catalanista entregat

Lluís Companys Jover va nàixer al Tarròs (Tornabous) el 21 de juny del 1882. Aquí es va amarar de la pagesia. Es va traslladar a Barcelona per estudiar batxillerat i la carrera de Dret. De ben jove va entrar al món del periodisme i la política. D’ideologia republicana, va ser el primer president del Parlament de Catalunya, i el 6 d’octubre del 1934 va proclamar l’Estat Català dins de la República Federal Espanyola fins que a finals de la Guerra Civil va emprendre l’exili i va ser arrestat per la Gestapo, que el va entregar a les autoritats franquistes. El 15 d’octubre del 1940 va ser afusellat al castell de Montjuïc.