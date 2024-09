Èxit del primer taller per construir vitralls a Sant Martí de Maldà

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’artista vitraller Gerard Balcells va oferir els dies 31 d’agost i 1 de setembre un primer curs de vidrieres al seu taller de Sant Martí de Maldà (nucli de Sant Martí de Riucorb) en el qual van participar un total de 7 alumnes.

Va ser una formació intensiva de dos dies en la qual els participants van aprendre tot el procés relacionat amb l’execució d’un vitrall, la història de la tècnica, els diferents procediments i van poder començar i acabar el seu propi vitrall emplomat. Amb aquesta proposta formativa, Gerard Balcells vol aportar el seu gra de sorra en la difusió del món del vidre i compartir els seus coneixements amb el públic en general. La falta d’estudis reglats a Catalunya, i en general a tot Europa, posa en risc la transmissió d’aquests coneixements i fins i tot la supervivència d’aquest ofici artesà. Les tres dècades d’experiència professional i la trajectòria de Balcells com a docent a l’École Suisse du Vitrail fan possible que els alumnes puguin arribar a resultats brillants sense tenir cap noció de vidre abans de començar el curs.

La iniciativa proposada per Gerard Balcells va tenir una alta demanda, de manera que ja té preparada una segona edició per als dies 12 i 13 d’octubre. Els interessats s’hi poden inscriure per 300 euros. En cada curs s’ofereixen únicament 7 places amb l’objectiu de poder oferir una atenció personalitzada als alumnes i que aquests aprenguin en tan sols dos dies intensos tots els detalls sobre aquest món.Les vidrieres han viscut èpoques d’esplendor com en el modernisme o als edificis religiosos i això ha fet pensar sovint que no són per a tots els públics. Amb aquestes iniciatives, el sector intenta canviar aquesta idea i posar el vitrall a l’abast de tothom. Aquest ofici, que es troba en perill d’extinció, manté les mateixes tècniques que es feien servir fa mil anys.