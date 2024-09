Agermanament entre Vilagrassa i els Omells

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Com és tradició, Vilagrassa va plantar ahir un ametller com a símbol d’agermanament amb els Omells de na Gaia, el municipi de l’Urgell escollit aquest any per fer un reconeixement en el marc de la 20a edició de la Fira de l’Ametlla, que avui diumenge celebrarà la jornada central. La plantada de l’arbre va tenir lloc després d’inaugurar una exposició de pintures titulada Horitzons, de l’artista Jordi Conill, veí dels Omells. L’alcalde dels Omells de na Gaia, Delfí Escoté, va rebre un obsequi de part de l’alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor. Aquest últim va destacar “la bellesa” del nom del poble reconegut aquest any mentre que Escoté va agrair el reconeixement i la implicació de Jordi Conill i de les empreses del seu municipi que avui exposaran els seus productes al certamen de Vilagrassa.