Gairebé 40 anys darrere de la barra

La Croissanteria i Joan Farré van lligats de la mà. No es pot explicar la història d’aquest emblemàtic local del carrer Sant Joan de Tàrrega, que ja podria considerar-se patrimoni de la ciutat, sense parlar amb Farré, el seu propietari durant gairebé 40 anys, des del 22 de juny del 1987, quan va obrir el negoci al costat del seu cunyat Sebastià, que el va acompanyar durant els tres primers anys, i fins avui dilluns dia 30 de setembre, quan abaixarà la persiana per última vegada per iniciar una nova etapa, l’esperada jubilació després de 37 anys servint croissants i entrepans a un gran nombre de clients que, visiblement emocionat, reconeix que “ja formen part de la meua família”. El dissabte vinent dia 5 d’octubre oferirà una festa de comiat a la plaça dels Àlbers.

Farré explica que “quan vam obrir únicament despatxàvem croissants mentre que actualment podríem dir que gairebé tot són entrepans, per cada 100 unitats oferim 95 entrepans i 5 croissants”. Detalla que “l’any 1987 a Tàrrega només hi havia la botiga del Vilardosa però la nostra oferta era més variada, teníem croissants de frankfurts, bacó amb dàtils, sobrassada.. tot el que hi havia al mercat. Llavors els croissants estaven de moda i tenien sortida”. Farré recorda que “La Croissanteria va nàixer com una granja i teníem un ambient molt juvenil, especialment durant la primera dècada, era molt bonic”. Quan es va quedar només al capdavant del negoci, va detectar que la demanda de croissants baixava i llavors va començar a oferir entrepans, encara que “el nom de l’establiment s’ha mantingut”, apunta.De tots aquests anys destaca “l’ambient familiar que s’ha creat”. “Al matí sempre som els mateixos i, el cap de setmana, els clients van canviant però també són habituals, fins i tot tinc clients fidels de FiraTàrrega”, va assenyalar. Farré revela que “prendre la decisió de tancar m’ha costat molt perquè tinc un ambient que penso que no em mereixo, però arriba un moment que has de fer el pas”. D’altra banda, també lamenta que fins a la data no ha pogut traspassar el negoci, “no tant pels diners sinó pel fet de no veure el local obert i que estigui buit”, va dir. Per a Farré, bona part de la clau de l’èxit del negoci ha estat “la constància i el sacrifici i la bona resposta sempre dels seus clients, fins i tot durant la pandèmia de la covid”. En aquest sentit, reconeix que “en les noves generacions gairebé ningú no vol treballar els caps de setmana i els festius, en el meu cas només em vaig agafar quinze dies quan va nàixer el meu fill i cada any he tancat únicament deu dies per vacances”.