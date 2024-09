Trenta anys de temporada de teatre

La comèdia va estar representada per Pau Roca, David Bagés i Oriol Guinart. - LAIA PEDRÓS

Tàrrega va iniciar dissabte a la nit la 30 edició de la Temporada d’Arts Escèniques amb bona acollida. La primera comèdia va rebre 457 espectadors, la qual cosa suposa el 91% de l’aforament del Teatre Ateneu, dels quals un total de 359 persones s’havien tret l’abonament, un 53% més que el 2023 quan es van despatxar 235 abonaments, en part gràcies al fet que aquest any a l’estiu ja es va donar a conèixer la programació i es van posar a la venda abans. El cicle va aixecar el teló amb la comèdia Els Buonaparte, un text de Ramon Madaula dirigit per Sílvia Munt que recrea un encontre fictici entre Napoleó Bonaparte i el seu germà, Pepe Botella, quan es va veure obligat a fugir a Madrid per les revoltes nou dies després de proclamar-se rei. En el seu trenta aniversari, el cicle teatral ha programat 9 propostes fins al 15 de febrer. La pròxima cita tindrà lloc el 19 d’octubre amb Waterloo d’Albena Teatre. El 26 d’octubre s’escenificarà Jauría de Jordi Casanovas amb Ángela Cervantes i Carlos Cuevas. Els dies 9 i 10 de novembre Coma 14 i Société de la Mouffette presentaran La Distància. Càpsules de memòria. El 23 de novembre serà el torn de Josep Maria Flotats i Pep Planas amb Voltaire / Rousseau. La disputa. El 2024 acabarà el 14 de desembre amb Vetus Venusta. El 2025 arrancarà el 18 de gener amb Tots ocells; l’1 de febrer agafarà el relleu Lluna plena de Heartbreak Hotel i el dia 15 el cicle acabarà amb Amnèsia.