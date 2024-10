Turisme també per als dibuixants

Publicat per Xavi SantesmassesLaia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Guimerà és un poble turístic, per a alguns fins i tot és considerat el poble medieval més bonic de Catalunya. Els dibuixants també el troben especial i en saben reconèixer l’encant peculiar. Per aquesta raó, dissabte passat, més d’un centenar d’urban sketchers, comunitat global de dibuixants dedicats a la pràctica del dibuix en un lloc, es van convocar a Guimerà per deixar testimoni de la seua mirada a la població. Els seus treballs són dibuixos i aquarel·les. Segons l’activista cultural de Guimerà Pascual Proust, el treball té un valor. D’un costat, són testimoni de l’evolució d’un entorn, en aquest cas la població de Guimerà, i d’un altre, recorda que en una data determinada es va fer aquest treball a la població. Després, els dibuixants donen a conèixer la seua obra a través de la xarxa. Segons Proust, aquesta és la segona ocasió que els artistes escullen Guimerà per dibuixar.

Els Urban Scketchers, o USk, són una organització sense ànim de lucre constituïda el 2009 a l’estat de Washington, EUA, que representa i gestiona una comunitat popular de dibuixants que dibuixen in situ el que veuen per observació directa. Aquests dibuixants urbans estan organitzats per grups arreu del món.Proust va detallar que “el fet que els USk sempre dibuixin in situ, per als que han vingut a Guimerà ha estat com tornar al passat quan cap als anys 70 i 80, en les èpoques de l’any que feia bon temps, al poble regularment es veien pintors i de vegades venien en companyia d’altres amb cavallet, pintant diferents llocs del poble. Aquells pintors sovint s’allotjaven a Cal Moretes i alguns fins i tot van arribar a tenir casa al poble, com Jaume Minguell i Antoni Lamolla, que van ocupar estances de l’edifici de l’Estudi. Per als acompanyants i visitants, mentre els dibuixants treballaven, hi va haver activitats com visites guiades al Museu de Guimerà, a la vila medieval i a cellers particulars, i també es va organitzar un concurs de fotografia de la trobada.Per a Guimerà, la convocatòria d’aquesta nova trobada de més d’un centenar d’urban sketchers va ser una manera més de donar a conèixer el poble turísticament ja que penjaran els dibuixos a les xarxes socials.L’esdeveniment es va allargar durant tot del matí, durant el qual els participants van poder dibuixar i pintar diferents punts del poble escollits lliurement fins a les 13.30 hores, quan es va fer una fotografia de grup de tots els inscrits. Posteriorment, es va celebrar un dinar popular i l’activitat es va traslladar a l’entorn del balneari per també dibuixar-lo.