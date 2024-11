Naix Bikids, una nova marxa ciclista familiar a Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Impulsors de la iniciativa, dissabte passat minuts després de suspendre la marxa per la pluja.

Famílies de Tàrrega, amb el suport de BTT Tàrrega i l’Associació Guixanet, s’han unit per organitzar marxes ciclistes familiars sota el nom de Bikids. La primera edició s’havia de celebrar el 27 d’octubre passat però el dia anterior la van suspendre per la pluja. Van tornar a intentar-ho aquest cap de setmana passat però de nou la pluja va fer acte de presència el dissabte 2 de novembre al migdia i la van tornar a suspendre. Ara treballen per concretar una nova data aviat i de cara a l’any que ve preveuen poder organitzar tres o quatre sortides a l’any temàtiques, una per cada estació.

Oriol Jové, un dels impulsors, destaca que “el Bikids és una marxa ciclista pensada per a pares i mares juntament amb els fills, ja sigui amb una cadira o amb la seua pròpia bicicleta, per crear una petita comunitat que lluiti contra la vida robòtica que portem, en la qual deixem als nens al col·legi, els recollirem i poc temps tenim per relacionar-nos amb altres famílies, en especial de diferents col·legis, i poder gaudir d’una estona de lleure mentre practiquem esport a l’aire lliure i descobrim l’entorn de la ciutat”.

A la iniciativa també s’ha afegit Guixanet amb els seus elements festius per fer la Bikids més atractiva, especialment per als més petits. De fet, dissabte passat la Targafera i els Nans ja estaven preparats per amenitzar el recorregut de 4,3 quilòmetres per la via verda fins al Talladell.