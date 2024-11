Tallat el trànsit pel centre per unes esquerdes en una casa

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Castellserà va tallar el trànsit pel centre del municipi el 24 d’octubre passat després de detectar unes esquerdes en una casa situada al tram urbà de la carretera LV-3027, a prop de la plaça del Sitjar. L’alcalde, Marcel Pujol, va explicar que l’havien tallat per prevenció a petició dels Bombers ja que la casa afectada és més alta que l’ample del carrer. A la casa residia una persona que aquests dies s’hi ha traslladat amb uns coneguts. Després d’una inspecció, van concloure que no hi ha perill.

El tall es mantindrà una setmana més per tal de poder fer les obres de renovació de l’enllumenat.