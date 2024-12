A la recerca del tió de Nadal

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega va celebrar una activitat tradicional de Nadal per gaudir en família que s’ha consolidat en els últims anys: la recerca del tió o la soca, que en aquesta ocasió va tenir lloc al poble del Talladell i al seu entorn. Els més petits, juntament amb les seues famílies, van gaudir d’una amena aventura buscant els tions i les soques, amagats en plena naturalesa. L’activitat estava organitzada per la regidoria de Ciutadania i Feminismes de l’ajuntament de Tàrrega amb el suport de l’EMD el Talladell, Agrupació Escolta Cau i Locigronet. La proposta va reunir més de 40 famílies, un gran èxit que va certificar la seua bona salut.

L’activitat va començar a l’Espai Molí amb un esmorzar de xocolata desfeta amb coca perquè els assistents agafessin força. Seguidament es van fer uns exercicis per escalfar i entrar en calor que va seguir l’entrega dels mapes perquè cada família pogués trobar el seu tió. Es van preparar tres rutes diferents tenint en compte l’edat dels nens i les peticions de les famílies. Seguidament van sortir tots a buscar el seu tió. Quan van aconseguir trobar-lo, els més petits li van fer una forta abraçada després de gairebé un any sense veure’l, el van tapar amb una manta i van tornar a l’Espai Molí del Talladell, on Locigronet, que va amenitzar tota la jornada, va oferir un espectacle.

El tió tornarà a ser protagonista a Tàrrega amb el cagatió de Guixanet el dia 21.