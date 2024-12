De Prop, aparador de l'alimentació de km 0 a Preixana

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Preixana es convertirà de nou en la capital dels productes alimentaris de proximitat amb la fira De Prop que celebrarà l’onzena edició els dies 14 i 15 de desembre.

L’alcalde, Jaume Pané, va destacar “la gastronomia, la cultura, la proximitat i el territori” com a eixos vertebradors del certamen, que “pretén donar a conèixer els petits obradors del territori i posar en relleu aquests artesans que són capaços de transformar matèries primeres per oferir productes de màxima qualitat”.

La fira De Prop comptarà amb una vintena d’expositors que es completaran amb diferents activitats entre les quals hi haurà un showcooking del xef del restaurant L’Estoneta de Vilanova de Bellpuig, Santi Aubach, establiment que celebra el 35 aniversari.

Destaca l’aposta pel públic familiar amb un joc d’orientació de Leader de Ponent; la recerca del tió amb l’AFA de l’escola Montalbà, i tallers de pinyes dolces de cacau i de verdura i fruita.

En l’apartat musical s’ha apostat per formacions emergents del territori com són els grups Neon Dreams i Utopia, a més de Jombolainers i Escorça. I per als més esportistes, se celebrarà la cinquena cursa i caminada Entre Cabanes amb mig miler de participants.

No faltaran presentacions de productes com el Pampalluga, el nou vi del celler Antoni Giribet, vermut musical i dinar (calçotada amb carn i cassola de tros).