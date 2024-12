Un pessebre amb saga familiar i molt d'amor

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El local de l’assemblea local de l’ANC a Tàrrega s’ha convertit aquests dies en un pessebre gràcies a la iniciativa del Miquel Àngel i la Clara, dos veïns de la ciutat que alhora són usuaris de l’Associació Alba, que han volgut compartir una de les seues grans aficions de les festes de Nadal amb tota la ciutadania després d’una primera prova que van fer l’any passat a casa seua i que va agradar molt als seus coneguts.

Sota el lema Art Tradicional, han exposat un pessebre de grans dimensions que han estat preparant durant tot un mes amb algunes peces fabricades per ells mateixos i algunes d’heretades de la mare del Miquel Àngel, qui va transmetre aquesta tradició al seu fill. El Miquel Àngel i la Clara van explicar que “es tracta d’un pessebre artesanal”. Entre algunes de les peces fabricades pels seus autors es poden veure una tomaquera i dos tarongers a l’hort així com una posada (un bar de l’època).

Amb la finalitat de fer més amena la visita del pessebre, el Miquel Àngel i la Clara han amagat unes peces com el Caganer o el Pixaner al costat d’altres de més targarines com són Lo Tossino i un Arrugat (galeta que es fabrica a l’obrador El Rosal).

Miquel Àngel i Clara van reivindicar mantenir aquesta tradició nadalenca “tan bonica i tan nostra, que moltes famílies transmeten de generació en generació” alhora que van lamentar que ara sembla que ha quedat en un segon pla en benefici de tradicions foranes com pot ser el Pare Noel. Van revelar que el seu pessebre transmet “molt amor i il·lusió”, motiu pel qual no han volgut que hi falti cap detall. El pessebre va obrir portes coincidint amb la celebració de la Fira d’Artistes i Mercat de Nadal i encara es podrà visitar els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre així com els dies 1 i 5 de gener al local de l’ANC a la capital de l’Urgell.