Alba convertirà una residència en un pis per a una vida més autònoma

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació Alba de Tàrrega té clar el model d’habitatge del futur: pisos compartits amb suport puntual d’una educadora per aconseguir una vida més independent.

Amb aquest objectiu, l’entitat acaba de posar en marxa una campanya de recaptació de fons per poder transformar la Llar Alba en un pis amb suport per a una vida independent per a un total de cinc persones amb discapacitat. En total necessiten 8.484 euros i de moment n’han aconseguit 760.

Des de l’any 2022, sis persones comparteixen un pis al carrer Mestre Martí de la capital de l’Urgell

Fonts de l’Associació Alba defensen “el dret de les persones amb discapacitat a viure en un habitatge adequat i adaptat a les seues necessitats, un espai en el qual puguin desenvolupar-se amb la màxima autonomia possible, decidir sobre la seua vida diària i sentir-se part de la comunitat”.

Aquest dret, reconegut per la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, inclou la llibertat d’escollir on i amb qui viure, així com l’accés a serveis d’assistència personal i de suport a la comunitat per garantir la seua inclusió.

En aquest sentit, des d’Alba destaquen que “aquest projecte representa un pas endavant per a la inclusió i la igualtat d’oportunitats, oferint un entorn en el qual les persones amb discapacitat puguin desenvolupar el seu projecte de vida amb autonomia, benestar i plena participació”.

Es tracta d’un model d’èxit que l’Associació Alba va estrenar l’any 2022 en un pis del carrer Mestre Martí de la capital de l’Urgell en el qual actualment resideixen sis persones, les quals manifesten que la seua qualitat de vida ha millorat en un 80%.

Poder viure en un pis compartit els ha donat més autonomia i els ha permès prendre decisions quotidianes, com planificar els sopars, ser autònoms en algunes feines de casa, gestionar les seues pròpies vacances o resoldre petits conflictes del dia a dia.

Al seu torn, amb els donatius, l’Associació Alba té previst habilitar habitacions individuals i espais compartits còmodes i adaptats a les necessitats de cada persona.

En aquests moments a la Llar Alba de Tàrrega resideixen 13 persones que seran traslladades a l’espai comunitari La Bassa de Sant Martí de Maldà, que està previst que pugui obrir el proper mes de gener (vegeu el desglossament).

L’espai La Bassa de Sant Martí de Maldà obrirà a la fi el gener del 2025

Després que finalment hagi arribat la reivindicada connexió elèctrica, l’Associació Alba preveu estrenar l’espai comunitari La Bassa de Sant Martí de Maldà el gener del 2025. Ho farà posant en funcionament una residència per a persones amb discapacitat i un centre de dia per a persones grans, així com diferents espais multisensorials i un d’aigües per treballar diferents aspectes del dia a dia de les persones ateses. Des de La Bassa també pretenen fomentar l’atenció a domicili amb diferents serveis per garantir un envelliment de les persones a casa seua. La primera fase de les obres ha costat gairebé 3 milions d’euros. La residència per a persones amb discapacitat ja té dinou places ocupades, ja que s’hi traslladaran els usuaris de la Llar Alba i Ca N’Aleix, mentre que el centre de dia tindrà vint places.