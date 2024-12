Un camió s'encasta contra un bar a Tàrrega sense causar ferits

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Miracle a Tàrrega. Un camió s'ha encastat contra un bar de la capital de l'Urgell sense causar cap ferit. Els fets han passat uns minuts abans de les 9.00 hores quan el camioner ha perdut el coneixement i el camió que conduïa s'ha encastat a la Cafeteria Alba de Tàrrega, situada a la plaça Riambau. El fort xoc ha foradat la paret i part del camió era visible des de l'interior del bar. Per sort, en el moment de l'accident no hi havia cap client a les taules que han quedat afectades per les restes de la paret que ha caigut. Els Bombers han extret de la cabina el conductor del camió que havia quedat atrapat.

Així ha quedat l'interior de la cafeteria després de l'espectacular xoc.Laia Pedrós

A la rotonda, el camioner, que ha resultat il·lès i ha recuperat el coneixement al cap d'uns minuts del xoc, volia girar cap a la dreta per seguir al carrer Manuel Carrasco i Formiguera però, després de perdre el coneixement, el vehicle que conduïa ha tirat recte i s'ha encastat a l'edifici de la cafeteria.

Segons la primera valoració, l'estructura de l'edifici no ha resultat afectada.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies del SEM i diverses patrulles de la Policia Local.