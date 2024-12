Amplien la llar d'infants de Vilagrassa amb onze noves places

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Vilagrassa ampliarà la llar d’infants Picarol amb onze noves places per arribar a les 41 amb l’objectiu de “poder disposar de les tres aules autoritzades amb la seua màxima ràtio permesa”, va destacar l’alcalde, Josep Maria Mor. Es tracta d’una de les principals actuacions programades per al 2025 vinent amb un pressupost de 135.695 euros.

El pressupost aprovat per a l’any que ve ascendeix a 1.478.059,59 euros, xifra que suposa un 2,41% menys que la de l’exercici actual. El capítol d’inversions ascendeix a 548.449 euros. A més de l’ampliació de la llar d’infants, molt sol·licitada per l’increment d’habitants que ha registrat Vilagrassa en els últims anys, també està previst destinar 234.041 euros a millores en el sistema de l’aigua. D’una banda, 133.412 euros seran per als sistemes de filtració, canonades i impermeabilització, i 100.629 euros, per a la substitució dels comptadors intel·ligents. Mor va explicar que “es tracta de l’última fase per culminar la modernització del sistema d’aigua” mentre que l’actuació al dipòsit “evitarà fuites”, va assenyalar. A més, es retirarà l’amiant i s’instal·laran plaques solars a la teulada del local social, amb 80.008 euros, i es milloraran camins, amb una partida de 41.494 euros. Finalment, amb ajuts de la Diputació es modificarà el projecte del Jardí de l’Ametlla i Centre d’Interpretació del Reg amb una inversió total de 234.094 euros.