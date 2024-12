El ric patrimoni de les entitats

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Coneixes totes les entitats que hi ha al teu municipi? Aquesta és la pregunta que es van fer els joves de Bellpuig per plantejar a l’ajuntament i a Quàlia la temàtica del camp de treball local d’hivern d’aquest any. L’objectiu és conèixer de primera mà diferents associacions de Bellpuig per poder garantir el seu relleu en un futur, necessari en moltes d’aquestes. El camp de treball compta amb una desena de participants i la idea és que la mateixa temàtica continuï treballant-se durant l’estiu. El regidor de Joventut, Àlex Domínguez, va explicar que “durant els set dies del camp de treball d’hivern (23, 24, 27, 30 i 31 de desembre, 2 i 3 de gener) està previst que els joves es reuneixin amb representants de diferents associacions que ells mateixos han escollit perquè els expliquin el funcionament i les activitats”.

El camp de treball d’hivern té com a nom el descobriment de l’entorn. Prèviament els joves van escollir algunes de les gairebé mig centenar d’associacions que hi ha actualment actives a Bellpuig com són la Penya Blaugrana, “que ens va sorprendre molt perquè existeix en molts pobles de Catalunya i, encara que ara el Barça es viu d’una forma molt diferent que fa uns anys, és molt interessant”, va assenyalar Domínguez, així com la Colla Gegantera, el Club Pàdel, diferents associacions juvenils (la Comissió de Joves o el Cau) o el Golf Urgell Pitch & Putt, que “malgrat ser una entitat privada forma part i dona imatge al nostre poble”, va apuntar en aquest sentit el regidor de Joventut, o també la Colla Sardanista i la Joia d’Envellir.

Una vegada escollides algunes entitats, des de l’ajuntament van contactar amb els seus membres i tots van pensar que era una “molt bona idea” i van rebre “molt bé” el projecte. Domínguez es va mostrar convençut que aquestes trobades es convertiran en relacions i motivaran els joves a formar part d’algunes d’aquestes associacions en un futur alhora que, en cas que així ho desitgin, seran ben rebuts. El regidor de Joventut va destacar que “al final es tracta de mantenir viu aquest ric patrimoni cultural que tenim a Bellpuig”.

Els últims tres camps de treball locals de Bellpuig s’havien dedicat a un projecte dedicat a fomentar una tinença responsable dels animals de companyia amb la construcció de dos pipicans, l’actualització de l’ordenança i una campanya de sensibilització. Llavors va ser l’ajuntament el que va escollir la temàtica, però ara ha fet un pas més per donar veu als joves i que aquests s’hi impliquin més.