La memòria històrica en l'art urbà: pinten antigues fotos a les parets d'un poble de Lleida

Anglesola s’ha proposat mantenir viva la memòria històrica a través de l’art urbà en un projecte que alhora vol embellir les parets d’aquells espais del municipi que per motius diversos han quedat a la vista de la ciutadania.

Les imatges plasmades a les parets formen part del llibre Anglesola. Viatge en el temps que l’ajuntament va presentar l’any passat i que va ser coordinat per Enric Valls, regidor i entusiasta de la història i la fotografia. El volum explica l’evolució i transformació d’aquest poble de l’Urgell amb 2.200 imatges al llarg dels últims 125 anys. “D’aquesta manera, a les parets està previst plasmar espais emblemàtics del municipis, oficis ja desapareguts, veïns morts posant de relleu la seua professió, entre d’altres”, va destacar Valls, que va afirmar que es tracta d’un projecte obert.

Els últims murals de grans dimensions que ha pintat l’artista David Escribà es poden veure a les parets del pàrquing situat al costat de l’antiga casa senyorial de Cal Gassol. Allà s’ha optat per pintar veïns ja traspassats que van viure a la zona i que van destacar per les seues professions com és el cas de Ramon Rovira, que treballava com a forner, amb la seua esposa, Encarnació Gimeno, o Carme Sardà, dependenta d’una botiga, entre altres. Valls va destacar que la pròxima paret que pintaran és la del petit aparcament que s’ha habilitat després d’enderrocar unes cases darrere de l’església. Segons Valls, “l’objectiu final és anar embellint aquestes parets lletges que queden al descobert després de la demolició d’edificis amb imatges antigues costumistes del municipi per posar en valor la nostra rica memòria històrica”.

Recentment a la sala de plens de Cal Gassol, Anglesola també ha inaugurat un nou mural, en aquest cas al fresc i obra de Josep Minguell, que reflecteix diferents elements característics i l’urbanisme del municipi amb tota la seua màxima esplendor. Precisament, l’art és un dels eixos de Cal Gassol ja que cada any, per aquestes festes, l’antiga casa senyorial inaugura una exposició col·lectiva de diferents artistes del territori.

Una altra obra artística destacada d’Anglesola és L’Arbre de les Mans, situat també al pàrquing de Cal Gassol i en el qual, al mur situat davant dels nous murals, hi ha dibuixat un arbre on es van afegint les empremtes dels veïns que tenen més de 85 anys i que es preveu que cada any vagi creixent amb noves incorporacions plasmant així un viu record dels veïns d’Anglesola que perdurarà al llarg dels anys.

Així, es tracta d’un dels diferents projectes artístics que busquen posar de relleu la memòria històrica d’Anglesola a través de l’art.