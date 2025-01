Protegeixen el conjunt de la plaça del Mercadal

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Agramunt ha aprovat un pla especial urbanístic del conjunt històric de la plaça del Mercadal. La regidora de Cultura, Amanda Cardona, va destacar que el principal objectiu és “protegir aquest espai com un conjunt històric i vetllar per l’ordenació de l’espai i que l’ajuntament pugui gestionar plenament l’atorgament de llicències”.

Així mateix, Cardona va recordar que l’any 2015 la Generalitat va declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN) en la categoria de conjunt històric la plaça del Mercadal, “una plaça quadrada i simètrica, porticada, amb vuit arcades per cada costat i una de les primeres, per no dir la primera, places de Catalunya edificada a partir d’un projecte conjunt previ tal com es pot veure en el pla de l’ajuntament que data de l’any 1804”, va explicar Cardona, que a més també espera que amb aquest pla puguin acollir-se a més subvencions del departament de Cultura de la Generalitat tant per millorar l’espai com per conservar-lo.

El primer habitatge s’hi va construir l’any 1806 i l’últim el 1880. Malgrat aquest llarg període, totes les vivendes es van edificar seguint el projecte inicial. L’any 1929 es van construir els murs perimetrals del centre de la plaça.