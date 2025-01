Troben marihuana i cocaïna dins d'un cotxe al dipòsit de vehicles de Tàrrega i en jutjaran el propietari

Publicat per acn Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia demana 5 anys de presó per a un home a qui van sorprendre amb marihuana i cocaïna a l'interior del cotxe a Tàrrega. Els fets van passar el 14 de febrer del 2022 quan l'acusat va acudir al dipòsit de vehicles de la capital de l'Urgell amb la intenció de recuperar un cotxe que la Policia Local havia retirat de la via pública unes hores abans. Segons la Fiscalia, en obrir la porta els agents van detectar una forta olor de marihuana i hi van localitzar una bossa de plàstic al darrere del seient del conductor amb uns 332 de grams d'aquesta droga. A més, en un calaix situat sota un seient hi van trobar onze bossetes amb cinc grams i mig de cocaïna. L'home, que va ser detingut, el jutjaran el 22 de gener a l'Audiència de Lleida.

Segons el ministeri públic, l'acusat acumulava la droga amb la intenció de vendre-la a terceres persones i no consta que en fos consumidor. Al mercat il·lícit la marihuana hauria tingut un valor de 1.810 euros i la cocaïna de 381 euros.

Per tot plegat, la Fiscalia demana per a l'home una pena de 5 anys de presó per un delicte contra la salut pública i el pagament de 4.400 euros de multa, a més del comís dels estupefaents intervinguts.