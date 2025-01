Adjudiquen la renovació de la gespa del camp de futbol annex de Tàrrega per 312.000 €

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega ha adjudicat la renovació de la gespa del camp de futbol annex d’F11 a UTE Voravys & Opsa per 311.384,70 euros (IVA inclòs). En el concurs es van presentar tres empreses i ara la guanyadora haurà d’executar l’obra amb un termini de dos mesos des de l’acta de replanteig.

Des de l’ajuntament van defensar que es tracta d’una actuació “absolutament necessària” tenint en compte “la degradació que presenta la gespa actual per l’ús intensiu que té aquest camp, motivat per la gran quantitat d’entrenaments i partits realitzats pels equips de Tàrrega”.

Serà d’última generació, de 60 mm d’altura, amb un farciment de sorra respectant la solera

La garantia de la gespa artificial del camp de futbol annex ja està esgotada, atès que es va instal·lar el març del 2007 i han passat més de 15 anys de la instal·lació. Les fibres estan trepitjades i desgastades, la resiliència de la gespa és molt baixa, els fils es trenquen i la gespa actual no disposa de les condicions biomecàniques adequades per a la pràctica esportiva del futbol. Atès que no es poden realitzar actuacions correctores per arreglar aquests problemes i davant dels riscos de possibles lesions per part dels usuaris, el consistori renovarà la totalitat de la superfície de gespa artificial (cobreix una superfície total de 6.270 metres quadrats).