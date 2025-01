Premi Athanàgia per al cronista Jaume Torres

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Jaume Torres, historiador i cronista local de Bellpuig, va rebre ahir el premi Athanàgia que entrega el Grup de Recerques de les Terres de Ponent (GRTP) i que ahir va arribar a la quinzena edició, per la seua dilatada trajectòria, especialment com a cronista local a El Pregoner d’Urgell (del 1972 al 2023), així com per una prolífica activitat bibliogràfica després de publicar nombrosos llibres, cinc amb l’entitat que li va retre l’homenatge. El president del GRTP, Miquel Torres, va posar en relleu “la important trajectòria” de Jaume Torres i va recordar la vinculació especial de l’entitat amb Bellpuig ja que la biblioteca Isidor Cònsul, on ahir es va celebrar l’assemblea i l’acte de reconeixement, va ser on va nàixer el GRTP. L’homenatjat va explicar que va començar a escriure pel silenci i la ignorància que hi havia després del franquisme i va recordar que amb el naixement de la biblioteca municipal entre els anys 60 i 70 del segle passat la ciutadania va començar a interessar-se per la història. En el transcurs de l’assemblea, el GRTP va presentar el seu últim llibre titulat Registre fòssil a les Terres de Lleida en homenatge a Antoni Lacasa, un volum de 300 pàgines que incorpora 300 fotografies i que es preveu d’oferir ben aviat físicament.