Alumnes de l'EOI reclamen acabar amb els barracons

Alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tàrrega (EOI) demanen acabar amb els barracons perquè “les classes no s’imparteixen en les millors condicions”. Proposen traslladar les classes a l’Escola d’Art Ondara, que ara no imparteix classes a la tarda. La direcció del centre i l’ajuntament no tenen constància d’aquestes queixes. Des del centre expliquen que s’han portat a terme millores en els mòduls prefabricats per mantenir-los a una temperatura adequada i també s’ha invertit en el so i les pantalles a les aules. Defensen que el trasllat no seria tan fàcil.