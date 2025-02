Completen la renovació de la xarxa d'aigua potable

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Anglesola preveu culminar aquest 2025 la renovació de la xarxa de proveïment i distribució d’aigua potable a tots els carrers del municipi. Ho farà amb una inversió de 383.569,52 euros dels quals bona part estan subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb 267.563,51 euros, i la Diputació de Lleida, amb 29.330 euros. L’alcaldessa, Carme Miró, va destacar la importància d’aquesta actuació que “permetrà substituir totes les canonades de fibrociment per unes de noves de PVC amb l’estalvi que suposarà d’aigua perquè s’evitaran filtracions tenint en compte que la xarxa actual ja estava obsoleta”. Concretament, aquest 2025 s’actuarà al carrer Anselm Clavé i s’acabarà el carrer Major, entre d’altres. Aquesta és la principal inversió programada a Anglesola en aquest exercici, capítol a què l’ajuntament destinarà 409.169,52 euros. El consistori va aprovar els comptes, que ascendeixen a 1,9 milions, la setmana passada. Altres inversions previstes són 9.200 euros per a equipament de la residència i el centre de dia així com 3.500 euros per a nou mobiliari i 2.800 euros per a un equip audiovisual.

Un altre projecte destacat és la promoció turística sota el nom de Carros, vida pairal, masies i paisatge agrari, eixos del turisme sostenible a Anglesola, amb una partida de 33.819 euros que, segons Miró, “ens permetrà posar en relleu tot el patrimoni arquitectònic i cultural d’Anglesola de forma conjunta”. També es destinarà una partida per impulsar una important campanya amb què pretenen completar l’esterilització de tots gats ferals de les colònies del municipi i una altra per editar a títol pòstum l’última obra de l’escriptor local Jaume Vall Borda.