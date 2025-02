Destinen prop de 50.000 euros a reparar voreres aquest 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega destina aquest any 49.973 euros a reparar voreres en mal estat. Concretament, actua als carrers de Joan Tous i Migdia i a l’avinguda de Josep Tarradellas. Aquesta zona, a prop del curs del riu Ondara, és un espai habitual de passeig dels ciutadans. Els treballs van a càrrec de l’empresa B. Biosca SL. El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, va destacar la importància de destinar cada any una partida per reparar voreres que es van danyant per l’ús i el pas del temps. “Treballem per tenir uns espais urbans més polits i fer-los més accessibles i còmodes a la ciutadania”, va apuntar. A més, la primavera que ve el consistori invertirà 100.000 euros a pavimentar diversos carrers urbans. En aquest cas, s’ha adjudicat la millora a l’empresa Sorigué SAU, que també s’encarregarà de la pintada horitzontal de lletres, símbols, zebres, pomes i altres elements.