Denunciat per apropiar-se de 1.793 projectils de la tercera Guerra Carlina a l'Urgell

Els Agents Rurals van denunciar el mes de setembre de l’any passat, a la comarca de l’Urgell, una persona que s’havia apropiat de 1793 projectils de tipus Minié (sumant un total de 60 quilograms), els quals conformaven un dipòsit de munició de la tercera Guerra Carlina (1861-1865).

Per una altra banda, un jaciment arqueològic emblemàtic va ser objecte de l’activitat arqueofurtiva: el Tossal de la Pleta a Belianes. El cas va comportar l’obertura de diligències penals.

Aquestes troballes s'han produït arran d'una trentena d'inspeccions que els Agents Rurals han fet arreu de Catalunya relacionades amb l'ús de detectors de metall en el medi natural durant el 2024. Un 32% d'aquests s'han desenvolupat a les comarques de Lleida, un 25% a les de Barcelona, un 18% i un 14% a les de la Catalunya Central i Girona, respectivament, un 7% a Tarragona i un 4% a Terres de l’Ebre. El cos ha alertat sobre la "consolidació" d'aquesta mena de pràctiques i ha recordat que la recerca de restes arqueològiques o paleontològiques està prohibida, llevat que es tracti d'intervencions autoritzades.

La llei de patrimoni cultural català estableix que, davant la troballa o localització de restes arqueològiques o paleontològiques, bé en el marc d’una obra, treball agro-forestal o acomplint qualsevol altra activitat al medi natural, cal seguir unes pautes: avisar a l’Administració en un termini màxim de 48 hores i no tocar ni extreure les restes, tant al medi terrestre com al subaquàtic.

El motiu és el risc d’alterar el context arqueològic, provocant la pèrdua d’informació que proporcionen els objectes arqueològics quan es recullen i s’estudien in situ, seguint la metodologia arqueològica realitzada per professionals, especialment quan aquests es poden relacionar entre si i amb les estructures on es troben.

El cos d’Agents Rurals ha recordat que una de les seves competències consisteix a protegir el patrimoni cultural que es troba al medi natural. Amb l’objectiu de prevenir danys en contextos arqueològics o la pèrdua de restes d’interès cultural o històric, els Agents Rurals fan inspeccions relacionades amb detectors de metalls de forma periòdica.

Segons han explicat, aquesta és una eina molt popular entre els arqueofortius, és a dir les persones que es lucren gràcies a troballes d’aquesta mena i sense disposar de l’autorització administrativa pertinent. En aquest sentit, el cos ha avisat que, llevat que es tracti d’una intervenció autoritzada, no es permet la recerca de restes, sigui en un jaciment arqueològic inventariat o en un terreny sense cap protecció, independentment que la titularitat de l’indret sigui privada o pública.

Les conseqüències de les inspeccions realitzades han estat l’obertura de diligències penals (amb el comís dels aparells i els objectes localitzats), la incoació d’expedients sancionadors administratius o el recordatori de la normativa que afecta l’activitat esmentada, en coordinació amb el Departament de Cultura.