Anglesola alerta de verí a la via pública arrande la mort d'un gos

L’ajuntament d’Anglesola va publicar ahir un ban alertant els veïns, especialment els propietaris de mascotes com gossos i gats, de la presència de verí als carrers. El comunicat va arribar després que un gos morís per aquesta raó. El consistori recomana als propietaris de mascotes que “extremin les precaucions i evitin que els seus animals mengin coses del carrer” i afegeix que “ens han informat que s’han relacionat casos de possibles enverinaments”. També demana col·laboració ciutadana per recollir informació. La família del gos, que es deia Simba i tenia prop de quatre anys, va explicar ahir a aquest diari que “el vam treure a passejar dimarts a un terreny dels afores, com tantes altres vegades. A l’arribar a casa va començar amb la descomposició, després va vomitar i va tenir convulsions. Vam trucar al veterinari de Tàrrega i ens va dir que el portéssim urgentment a l’hospital veterinari, a Lleida, però abans d’arribar a Mollerussa ja va morir”.

La família va anar fins a l’hospital, “on ens van confirmar que havia estat enverinat. Ho hem comunicat a l’ajuntament i sembla que els Agents Rurals també ho estan investigant. Esperem que trobin el culpable perquè almenys ja ha mort un gos més i un altre està greu, a banda de molts gats que podrien haver mort enverinats”.