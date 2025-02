El Club Escacs Tàrrega obre les portes del local social de l'Ateneu una tarda a la setmana per augmentar la massa social i fomentar el sentiment de pertinença

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Escacs Tàrrega, secció de la Societat Ateneu, ha decidit obrir-se a la ciutadania. La nova junta treballa per augmentar la massa social i fomentar el sentiment de pertinència. Una de les primeres accions que ha impulsat és obrir el club una tarda a la setmana. D’aquesta manera, els dijous de 19.30 a 21 hores tots aquells interessats poden dirigir-se al local de la Societat Ateneu de Tàrrega per jugar a escacs. Per la seua banda, Xavier González, secretari del club, destaca que “pensem que és una bona iniciativa per captar nous jugadors, que els actuals s’animin i tinguin més ganes de jugar i alhora fer pinya”.

Aquesta iniciativa va començar a mitjans de gener com una de les propostes d’aquest 2025 per reactivar el club, que després de la pandèmia de la covid va quedar molt tocat i va perdre la meitat dels jugadors. Actualment té una vintena de federats. “Volem incrementar el nombre de jugadors, la cohesió, l’ambient i les activitats”, explica González.

Com a punt positiu, la formació escaquística amb els nens té bona salut amb Israel Campos

Com a punt positiu, la formació escaquística amb els nens no s’ha deixat mai i té bona salut. Les classes les imparteix el Mestre Català Israel Campos, que també les ofereix com a extraescolar als tres col·legis públics de Tàrrega (Maria-Mercè Marçal, Jacint Verdaguer i Àngel Guimerà).

González posa en relleu els beneficis que aporten els escacs com són “el treball del càlcul mental i matemàtic i l’estratègia, alhora que contribueix a la reflexió i sobretot a la concentració així com a prevenir futures accions”. “En la societat actual l’atenció brilla per la seua absència i els escacs t’ajuda”, sentencia.

El club també vol organitzar campionats a Tàrrega i, si aquesta iniciativa d’obrir-se té èxit, ampliarà horari o dies.

El club no pot ascendir per falta de jugadors

Malgrat haver guanyat en els tres últims anys a la categoria de Primera Territorial de Lleida, el Club Escacs Tàrrega no pot fer el pas d’ascendir a la següent categoria superior de Preferent per falta de jugadors. “A Primera Territorial juguem amb 8, però a Preferent ja són 10 i, malgrat tenir jugadors de molt potencial, no podem assegurar 10 persones cada cap de setmana durant la lliga”, lamenta González, que a més reconeix que “és un problema endèmic de Lleida; de fet a Preferent hi hauria d’haver 10 equips i en aquests moments només n’hi competeixen 7”.