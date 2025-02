Trobades lingüístics entre familiars d'alumnes per aprendre català

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les escoles Jacint Verdaguer i Maria-Mercè Marçal de Tàrrega ofereixen espais de trobada per practicar el català als familiars dels alumnes dels centres educatius després de l’interès que s’ha detectat per part de mares nouvingudes.

A l’escola Jacint Verdaguer ja hi ha 12 mares que volen aprendre català i 12 voluntaris que s’ofereixen a ensenyar la llengua a través del programa de voluntariat per la llengua impulsat pel Consorci per a la Normalització Lingüística.

Cada dia de la setmana es reuneix un grup diferent, de 9 a 10 hores, al menjador del centre i mentre prenen un cafè o un te i comparteixen unes pastes, repassen lèxic popular i construccions de frases en català útils per al dia a dia.

Les sessions duraran deu setmanes del segon trimestre i posteriorment es valorarà si es repeteix. A més, val a destacar que la majoria de voluntaris són mares o pares dels alumnes, però també hi ha un avi i un exestudiant.

A l’escola Maria-Mercè Marçal, l’AFA organitza una trobada lingüística a la setmana amb un o dos grups. En aquest cas, ho fa des de principis de curs per facilitar l’adaptació dels nouvinguts i millorar la fluïdesa en la parla. Hi ha 6 participants i 6 voluntàries.