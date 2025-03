Els veïns milloren un parc de Preixana

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Una quinzena de veïns de Preixana van dedicar una jornada de voluntariat a millorar l’entorn del parc de l’ermita de Montalbà. Es tracta d’una tradició que es repeteix cada any i que aquest 2025 va tenir lloc el passat 9 de març.

El consistori col·labora amb la iniciativa aportant els materials, mentre que els veïns posen la mà d’obra. En aquesta ocasió, els treballs, que es van portar a terme malgrat l’amenaça de pluja, van consistir a arreglar baranes i acabar d’instal·lar una corda gran que marca el camí de les escales; podar arbres; decorar alguns troncs amb cares per fer més entretinguda la visita a la zona dels més petits, i habilitar una illa de contenidors per millorar el reciclatge al parc.

Així mateix, l’alcalde, Jaume Pané, va recordar que l’ermita de Montalbà es va construir l’any 1940 i que, des d’aleshores, els veïns han anat realitzant diferents millores a la zona de forma altruista fins a aconseguir l’actual parc.

A més, Pané va assegurar que, sense aquesta col·laboració desinteressada, no hauria estat possible, ja que Preixana és una localitat petita i amb poc pressupost.

Així, el parc està equipat amb taules i cadires de pedra i barbacoes. També hi ha una pista per a activitats, un espai d’aparcament i diverses zones de passeig. A més, fa sis anys es va habilitar un pàrquing per a autocaravanes que ocupa una superfície d’uns 2.500 metres quadrats i compta amb un punt de llum i amb connexions a la xarxa d’aigua de boca i clavegueram.

Preixana celebra aquest any el 85 aniversari de la construcció de l’ermita de Montalbà. Precisament, els dies més freqüentats del parc de Montalbà són el Dilluns de Pasqua, quan moltes famílies hi van a menjar la mona i a passar el dia aprofitant que l’espai acull l’Aplec de Montalbà dedicat a les sardanes, un dels més veterans de Lleida, i l’endemà coincidint amb la celebració de la festa de la Verge de Montalbà.