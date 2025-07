Entra en servei l'ampliació del CAP de Tàrrega, que suma 13 consultes, 2 sales d'espera i una sala de formació

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Les noves instal·lacions del Centre d'Atenció Primària (CAP) de Tàrrega han entrat en funcionament aquesta setmana després de 18 mesos de treballs. L'equipament, que s'amplia amb 1.100 metres quadrats, un 35% més, suma 13 noves consultes, 2 sales d'espera i una sala de formació. Les obres, llargament reivindicades per la ciutat, també inclouen la remodelació de l'edifici antic, les quals es preveu que quedin enllestides a finals d'estiu. El projecte ha suposat una inversió de 4,2 MEUR per part de la Diputació de Lleida, mentre que el Servei Català de la Salut ha aportat l'equipament, valorat en uns 220.000 euros. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat l'ampliació del CAP acompanyada per representants d'altres institucions.

La consellera Olga Pané, ha celebrat que el projecte "amplia molt les capacitats i la potencialitat assistencial del CAP" i ha afegit que l'entrada en funcionament de les noves instal·lacions suposa un "magnífica notícia", ja que, a més de suposar una millora en l'atenció mèdica de la població, projectes com aquest generen "cohesió social" i ajuden a fixar la gent al territori.

En el mateix sentit s'ha expressat el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, que ha explicat que la salut és un dels àmbits prioritaris per a l'ens, i, per això, hi destinen el 15% del pressupost, uns 28 milions d'euros. De fet, la Diputació s'ha encarregat del cost de l'obra, d'uns 4.230.000 euros, mentre que el Servei Català de la Salut ha aportat l'equipament, valorat en uns 220.000 euros i l'ICS ha executat els treballs. Pel que fa al terreny on s'ha construït l'ampliació del centre, ha estat cedit per l'Ajuntament de Tàrrega.

La primera fase del projecte, que ha entrat en servei aquesta setmana, ha suposat el trasllat al nou edifici annex dels serveis de pediatria i urgències. Amb aquesta nova configuració, els usuaris de pediatria i urgències disposen d'un accés directe des del pàrquing, amb una zona d'atenció administrativa específica per a ambdós serveis. L'àrea d'urgències compta amb consultes, una sala d'observació i un control d'infermeria. També s'ha creat un segon accés exclusiu per a ambulàncies i transport sanitari.

L’ampliació inclou també una nova sala de formació i una àrea dedicada a la salut infantil, amb 8 consultes destinades a pediatria i salut mental infanto-juvenil i una sala de tractament. Aquests espais són polivalents, amb equipaments adaptats per a tots els professionals. Així mateix, l'actuació permetrà incorporar l'equip territorial de Salut Pública a l'edifici del CAP.

Amb aquesta ampliació, el CAP de Tàrrega creix fins als 3.700 metres quadrats, 1.100 més, i guanya espais més amplis i moderns. Pel que fa a la segona fase, ja en marxa, se centra en la reforma d'uns 650 metres quadrats del CAP antic. Construït l'any 1992, l'equipament havia quedat petit i poc funcional a causa de l'increment gradual de la cartera de serveis de l'atenció primària i del nombre de professionals que hi treballen, que actualment són al voltant del centenar.

L'ampliació i remodelació de l'equipament sanitari donarà cobertura a unes 40.000 persones de les ABS Tàrrega, Bellpuig i Agramunt.