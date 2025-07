L’edifici El Pati ja llueix reformat i eficient

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’edifici del centre de Tàrrega en el qual es millora l’eficiència energètica ja mostra com quedarà la façana una vegada finalitzin els treballs, que està previst que acabin a finals del pròxim mes de maig.

Com ja va publicar SEGRE, el projecte preveu una inversió de 2,5 milions, dels quals 1,2 estan subvencionats pels fons europeus Next Generation. Es tracta d’una rehabilitació integral centrant-se a dotar d’aïllament tèrmic les façanes i la coberta de l’edifici, així com instal·lar plaques solars i aerotèrmia per poder reduir considerablement el consum d’energia no renovable i les emissions de CO2.

Les obres van començar fa més d’un any. Primer es van fer els treballs a la part posterior situada al carrer de Torras i Bages i el mes de maig de l’any passat van començar les obres a la part que dona a la cèntrica plaça del Carme.

Els treballs es porten a terme a l’emblemàtic edifici El Pati, que ocupa els números 15, 16 i 17 de la plaça del Carme. Es tracta de la segona obra d’aquestes característiques que s’ha impulsat a la província de Lleida després d’una que es va portar a terme a Cervera. La comunitat de Tàrrega està formada per 60 propietaris.

Així, els treballs han comptat amb el suport de l’empresa EOSZENIT RenovAcción Profunda, que està especialitzada en la millora energètica d’edificis.