Tàrrega organitzarà la seva primera diada castellera el 10 de maig durant la festa major

Una actuació de la Nova Muixeranga d'Algemesí.Cedida per l'Ajuntament de Tàrrega

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Tàrrega organitzarà una diada castellera per primera vegada a la seva història. La jornada se celebrarà el 10 de maig a les 12.15 a la plaça Major en el marc de les celebracions de la festa major de maig de la capital de l'Urgell, que començarà aquell dia i s'allargarà fins al 18 de maig. Els Margeners de Guissona exerciran d'amfitrions d'una diada que també comptarà amb la participació dels Torraires de Montblanc i la Nova Muixeranga d'Algemesí, un dels municipis més afectats per la dana al País Valencià. L'Ajuntament destaca que, amb la participació d'aquesta associació cultural, Tàrrega "col·labora en la reconstrucció d'una de les zones més perjudicades i, alhora, vetlla per la promoció del patrimoni cultural dels Països Catalans".

El regidor de Cultura, Miquel Nadal, ha afirmat que amb "la incorporació de la diada castellera sumem un element més de cultura popular a la festa major de Tàrrega. Serà una bona oportunitat per gaudir, amb família o amics, d'un espectacle del màxim nivell d'una de les tradicions més arrelades al nostre país".

La festa major de Tàrrega comptarà amb diferents exhibicions de cultura popular com l'Eixida, l'Eixideta, la Nit del Tararot, la trobada gegantera, l'aplec de sardanes o el correfoc.