La FAVT presenta dos queixes contra el consell a la síndica de greuges
laia pedrós
La Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega (FAVT) va presentar dos queixes a la síndica de greuges contra el consell comarcal de l’Urgell aprofitant l’atenció presencial i telemàtica que va oferir al Centre d’Entitats de Tàrrega el passat 25 d’abril.
La FAVT va denunciar que l’ens comarcal no li va respondre els escrits referents a les al·legacions que va presentar al pressupost corresponent al 2025 ni a la falta de transparència al seu web. Segons el president de la FAVT, Joan Pujal, “no responent aquests escrits, el consell comarcal de l’Urgell està incomplint la llei segons la qual disposa d’un termini de dos mesos per contestar”.
Així mateix, Pujal va defensar que “tots els veïns hauríem de poder tenir de dret a accedir a la informació del consell de l’Urgell a través de la seua pàgina web com les competències, els sous, la composició del ple...”.
Pujal va lamentar haver d’arribar a aquests extrems perquè un ens públic faci les seues funcions.